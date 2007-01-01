Погода в Калуге побила абсолютный рекорд
Днем в среду, 16 апреля, температура воздуха поднялась до +20 градусов.
Ранее самая высокая температура в этот день фиксировалась в 2012 году – было +19,6.
- За всю более столетнюю историю инструментальных наблюдений за погодой в Калуге предыдущий температурный рекорд принадлежал 2012 году и был равен 19.6 градуса, - прокомментировала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Первый пошел. Следом будут еще.
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