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Погода в Калуге побила абсолютный рекорд

Дмитрий Ивьев
16.04, 14:59
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Днем в среду, 16 апреля, температура воздуха поднялась до +20 градусов.

Ранее самая высокая температура в этот день фиксировалась в 2012 году – было +19,6.

- За всю более столетнюю историю инструментальных наблюдений за погодой в Калуге предыдущий температурный рекорд принадлежал 2012 году и был равен 19.6 градуса, - прокомментировала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Первый пошел. Следом будут еще.

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