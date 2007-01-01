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Аномальная погода ждет Калужскую область

По данным синоптиков, в среду, 16 апреля, жители и гости региона смогут насладиться ясной и теплой погодой.
Дмитрий Ивьев
16.04, 05:25
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Осадков не прогнозируется, что создаст идеальные условия для прогулок на свежем воздухе и отдыха.

Утром температура воздуха составит около +5 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до аномальных +21. Это значительно выше средних многолетних значений для этого времени года.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с, практически не доставляя неудобств.

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