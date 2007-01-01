Летнее тепло надвигается на Калужскую область

По данным синоптиков, 15 апреля жителей и гостей нашего региона ожидает комфортная для прогулок и активного отдыха погода.

Небо будет ясным, осадков не прогнозируется.

Утром температура воздуха составит около +6 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +18 градусов, что значительно выше средних многолетних значений для этого времени года.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с.

Метеорологи отмечают, что такая погода идеально подходит для уличных мероприятий, работы в садах и огородах, а также для поездок за город.

При этом вечером температура начнет постепенно снижаться, поэтому стоит взять с собой теплые вещи, если планируется длительное пребывание на улице после заката.