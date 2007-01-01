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В Калужской области к Пасхе погода побьет 104-летний рекорд тепла

Дарья Джуманова
13.04, 14:20
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На предстоящей неделе регион ожидает аномально тёплая погода для апреля. Об этом рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

В ночь на понедельник в регионе пройдут последние заморозки, а уже днем температура поднимется до 13 градусов тепла.

Во вторник под утро ожидается от +5 до +7 градусов, а после полудня температура составит +14…+16 градусов.

В среду в сумерках будет от +4 до +8 градусов, а в дневные часы — майские +16…+19 градусов. Ожидается полное исчезновение снежного покрова.

В четверг ночью воздух не остынет ниже +5…+8 градусов, а после полудня температура повысится до +17…+20 градусов. Атмосферное давление достигнет своего пика — 756 мм рт. ст.

В пятницу день также обещает быть погожим, но уже по-летнему теплым: под утро температура составит +7…+10 градусов, а в середине дня — +19…+22 градуса, что соответствует климатической норме июня (+21,7). Существует вероятность повторения рекорда тепла для 18 апреля, который держится с 1921 года (+22,1 градуса).

В субботу ожидается такая же погода, но без рекордов.

На Пасху произойдет метеорологическое чудо: ожидается летняя ночь с минимальной температурой +8…+10 градусов, а днем сохранится комфортное 20-градусное тепло.

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