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В Калужской области снег сменится потеплением

Дмитрий Ивьев
13.04, 05:44
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По данным синоптиков, 13 апреля в Калужской области сохранится неустойчивая погода. Небо будет преимущественно пасмурным, местами возможен небольшой снег. Температурный фон окажется ниже климатической нормы для середины апреля.

Утром воздух прогреется до 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью до 3 м/с, что не окажет значительного влияния на атмосферные явления.

Местные жители и автомобилисты должны быть готовы к сложным погодным условиям: гололедице на дорогах и скользким участкам тротуаров.

Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении и учитывать прогноз погоды при выборе одежды.

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