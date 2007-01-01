В Калужской области снег сменится потеплением

По данным синоптиков, 13 апреля в Калужской области сохранится неустойчивая погода. Небо будет преимущественно пасмурным, местами возможен небольшой снег. Температурный фон окажется ниже климатической нормы для середины апреля.

Утром воздух прогреется до 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью до 3 м/с, что не окажет значительного влияния на атмосферные явления.

Местные жители и автомобилисты должны быть готовы к сложным погодным условиям: гололедице на дорогах и скользким участкам тротуаров.

Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении и учитывать прогноз погоды при выборе одежды.