Погода готовит сюрприз жителям Калужской области
Скоро все резко поменяется.
На пятницу, 11 апреля, синоптики прогнозируют небольшой плюс и местами снег.
Однако уже через несколько дней температура воздуха повысится до +20 градусов.
По данным синоптиков, потепление в Калуге начнется с понедельника, 14 апреля. Днем - до +12.
Во вторник и среду воздух будет прогреваться до +18.
А дальше калужанам и вовсе обещают температуру воздуха в +22 градуса и яркое солнце. Такой прогноз на пятницу-субботу, 18-19 апреля.