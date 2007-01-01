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Погода готовит сюрприз жителям Калужской области

Скоро все резко поменяется.
Дмитрий Ивьев
11.04, 08:57
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На пятницу, 11 апреля, синоптики прогнозируют небольшой плюс и местами снег.

Однако уже через несколько дней температура воздуха повысится до +20 градусов.

По данным синоптиков, потепление в Калуге начнется с понедельника, 14 апреля. Днем - до +12.

Во вторник и среду воздух будет прогреваться до +18.

А дальше калужанам и вовсе обещают температуру воздуха в +22 градуса и яркое солнце. Такой прогноз на пятницу-субботу, 18-19 апреля.

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