Калужскую область ждут снегопады

Синоптики прогнозируют, что 10 апреля будет облачно в течение всего дня.

Утром температура воздуха опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +2 градусов.

Снег ожидается на протяжении дня, что может привести к образованию скользких участков на дорогах и тротуарах.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.

Условия для автомобилистов могут ухудшиться из-за снега и низкой температуры, что создаст риск гололедицы и снежной кашеобразной массы на проезжей части.