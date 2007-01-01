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Калужскую область ждут снегопады

Синоптики прогнозируют, что 10 апреля будет облачно в течение всего дня.
Дмитрий Ивьев
10.04, 05:10
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Утром температура воздуха опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +2 градусов.

Снег ожидается на протяжении дня, что может привести к образованию скользких участков на дорогах и тротуарах.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.

Условия для автомобилистов могут ухудшиться из-за снега и низкой температуры, что создаст риск гололедицы и снежной кашеобразной массы на проезжей части.

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