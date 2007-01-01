В Калужской области опять прогнозируют снегопады

По данным синоптиков, 9 апреля сохранится пасмурная погода в течение всего дня.

Утром температура воздуха составит около -3 градусов, а днем поднимется до +1.

Весь день возможен снег, который может создать скользкие участки на дорогах и тротуарах.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 7 метров в секунду, усиливая ощущение холода.

Для водителей условия на дорогах могут ухудшиться: снег и понижение температуры способствуют образованию снежной кашеобразной массы и гололедицы.