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Новые снегопады ждут Калужскую область

Дмитрий Ивьев
08.04, 05:30
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По данным синоптиков, 8 апреля в Калужской области будет пасмурно в течение всего дня.

Утром температура воздуха составит около -5 градусов, а середине дня поднимется до +1 градуса.

Весь день возможен снег.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, усиливая ощущение холода при нахождении на улице.

Для водителей условия на дорогах могут ухудшиться: снег и низкая температура способствуют образованию снежной кашеобразной массы и гололедицы.

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