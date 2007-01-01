Новые снегопады ждут Калужскую область

По данным синоптиков, 8 апреля в Калужской области будет пасмурно в течение всего дня.

Утром температура воздуха составит около -5 градусов, а середине дня поднимется до +1 градуса.

Весь день возможен снег.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, усиливая ощущение холода при нахождении на улице.

Для водителей условия на дорогах могут ухудшиться: снег и низкая температура способствуют образованию снежной кашеобразной массы и гололедицы.