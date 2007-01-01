Калужскую область накроет снегопад

По данным синоптиков, 6 апреля будет пасмурно в течение всего дня.

Температура воздуха составит около -3 градусов, что значительно ниже нормы для этого времени года.

Весь день возможен снег, который может создать скользкие участки на дорогах и тротуарах.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду, усиливая ощущение холода при нахождении на улице. Специалисты рекомендуют жителям региона одеваться теплее, выбирая зимнюю одежду, чтобы избежать переохлаждения.

Для водителей условия на дорогах могут ухудшиться: снег и низкая температура способствуют образованию снежной кашеобразной массы и гололедицы.