В Калужской области ожидается пасмурное утро с дождем и потепление днем

По данным синоптиков, 2 апреля утром будет пасмурно, ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха составит около +6 градусов. Днем и вечером небо станет облачным с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до +12 градусов, что обеспечит более комфортные условия для прогулок.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду, добавляя прохлады.

Специалисты рекомендуют жителям региона одеваться по погоде, выбирая легкую, но теплую одежду, особенно утром, когда возможны осадки.