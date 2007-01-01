В Калужской области ожидается пасмурное утро с дождем и потепление днем
По данным синоптиков, 2 апреля утром будет пасмурно, ожидается небольшой дождь.
Температура воздуха составит около +6 градусов. Днем и вечером небо станет облачным с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до +12 градусов, что обеспечит более комфортные условия для прогулок.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду, добавляя прохлады.
Специалисты рекомендуют жителям региона одеваться по погоде, выбирая легкую, но теплую одежду, особенно утром, когда возможны осадки.