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Погода

В Калужской области сохранится теплая погода

Дарья Джуманова
30.03, 06:30
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По данным синоптиков, 30 марта будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха составит от +2 градусов утром до +11 градусов днем.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 мм рт.ст.

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