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В Калужской области начало недели порадует ясной и теплой погодой

Начало рабочей недели в Калужской области будет солнечным и комфортным.
Владимир Андреев
24.03, 06:00
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По прогнозам синоптиков, утром в понедельник, 24 марта, температура воздуха составит около +4 градусов Цельсия. К полудню столбики термометров поднимутся до +12 градусов. Осадков не ожидается, однако ближе к середине дня небо может покрыться переменной облачностью.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5 метров в секунду, с порывами до 12 м/с. Атмосферное давление немного повышено — 752 мм рт. ст., что может ощущаться метеозависимыми людьми.

24 марта в народном календаре отмечается день Ефима. Считается, что если на Ефима стоит теплая погода и светит солнце, то весна будет ранней и дружной. Также наши предки верили, что если в этот день птицы начинают активно вить гнёзда на солнечной стороне деревьев, то лето будет жарким. А вот если утро начинается с тумана, это может предвещать дождливое лето.

Жителям Калужской области можно насладиться приятной погодой и, возможно, понаблюдать за первыми признаками весны, которые так точно подмечали наши предки.

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