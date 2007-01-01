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В Калуге весна вступает в свои права

Ожидается потепление
Михаил Тырин
10.03, 07:00
3 1098
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Прогноз обещает температуру до +13 днем.

Но утром будет прохладно, не расслабляйтесь, одевайтесь тепло.

Фото прекрасной Угры прислал наш читатель из Юхнова.

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