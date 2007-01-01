В Калужской области ожидаются дождь со снегом

По данным синоптиков, 4 марта будет облачно, без просветов солнца.

На протяжении дня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов Цельсия, что способствует образованию снежной каши на дорогах и возможному гололеду.

Западный ветер усилит непогоду: его порывы местами будут достигать 7 метров в секунду.

Водителям рекомендуют выбирать скоростной режим с учетом состояния дорожного покрытия и избегать резких маневров. Пешеходам также стоит проявлять бдительность, переходя проезжую часть, и обращать внимание на сосульки и наледь на крышах зданий.