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Март начнется с потепления

По данным синоптиков, в субботу, 1 марта, жителей Калужской области ожидает облачная погода.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Осадков в этот день не прогнозируется, что создаст благоприятные условия для передвижения и повседневной активности.

Утром температура воздуха составит около -8 градусов по Цельсию, но к дневным часам потеплеет до +1 градуса.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, что практически не окажет значительного влияния на погодные условия.

Несмотря на отсутствие осадков, возможна гололедица на дорогах из-за перепадов температур в течение дня, поэтому автомобилистам следует соблюдать осторожность.

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