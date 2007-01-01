В Калужской области зима закончится потеплением

По данным синоптиков, в пятницу, 28 февраля, погода в регионе будет характеризоваться облачностью с периодическими прояснениями.

Осадков не прогнозируется, что создаст условия для комфортного передвижения.

Утром температура воздуха составит около -12 градусов по Цельсию, однако днем потеплеет до +1 градуса.

Южный ветер сохранит умеренную скорость - его порывы не будут превышать 2 метров в секунду.

Жителям областного центра и районов рекомендуют учитывать утренние морозы при выборе одежды.