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В Калужской области зима закончится потеплением

По данным синоптиков, в пятницу, 28 февраля, погода в регионе будет характеризоваться облачностью с периодическими прояснениями.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Осадков не прогнозируется, что создаст условия для комфортного передвижения.

Утром температура воздуха составит около -12 градусов по Цельсию, однако днем потеплеет до +1 градуса.

Южный ветер сохранит умеренную скорость - его порывы не будут превышать 2 метров в секунду.

Жителям областного центра и районов рекомендуют учитывать утренние морозы при выборе одежды.

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