В Калужской области ожидается солнечная погода без осадков

По данным синоптиков, в четверг, 27 февраля, жителей и гостей региона ожидает ясная и морозная погода.

Утром столбики термометров покажут около -13 градусов по Цельсию, однако к середине дня температура воздуха существенно повысится — до нулевой отметки.

Осадков в этот день не прогнозируется, что создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 2 метров в секунду, практически не доставляя неудобств.

Калужанам рекомендуют одеваться по погоде, особенно утром, когда морозы будут наиболее ощутимыми.