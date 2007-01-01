В Калужской области ожидается солнечная погода без осадков
По данным синоптиков, в четверг, 27 февраля, жителей и гостей региона ожидает ясная и морозная погода.
Утром столбики термометров покажут около -13 градусов по Цельсию, однако к середине дня температура воздуха существенно повысится — до нулевой отметки.
Осадков в этот день не прогнозируется, что создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе.
Южный ветер будет дуть со скоростью до 2 метров в секунду, практически не доставляя неудобств.
Калужанам рекомендуют одеваться по погоде, особенно утром, когда морозы будут наиболее ощутимыми.