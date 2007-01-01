Небольшое потепление ожидается в Калуге

В среду, 26 февраля, в Калужской области прогнозируют солнечную погоду без осадков.

Температура воздуха будет постепенно повышаться в течение дня: утром термометры покажут около -11 градусов Цельсия, к дневному времени потеплеет до отметки около -2 градусов.

Южный ветер будет легким, его скорость составит всего 2 метра в секунду, а порывы будут практически незаметны.

Ясное небо создаст благоприятные условия для нахождения на улице, особенно во второй половине дня, когда температура станет более комфортной. Однако утром сохранится прохладная погода, поэтому рекомендуется использовать теплую одежду для прогулок.

На дорогах возможна скользкая поверхность из-за перепадов температур, водителям стоит соблюдать осторожность.