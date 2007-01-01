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В Калужской области ожидается солнечная погода

Во вторник, 25 февраля, осадков не прогнозируют.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Температура воздуха будет существенно различаться в течение дня: утром термометры покажут около -14 градусов Цельсия, к дневному времени температура повысится до отметки около -2 градусов.

Северный ветер будет слабым, его скорость составит всего 2 метра в секунду, а порывы практически незаметны.

Ясное небо создаст комфортные условия для нахождения на улице, особенно днем, когда морозы станут менее выраженными. Однако утром сохранится достаточно холодная погода, поэтому жителям региона рекомендуется использовать теплую одежду при выходе на улицу.

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