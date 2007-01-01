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Начало рабочей недели в Калуге порадует отличной погодой

24 февраля: ясный зимний день и народные приметы, связанные с этим днем.
Игорь Кирдаков
06:00 сегодня
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Прекрасное зимнее воскресенье продолжится в понедельник, 24 февраля. По данным синоптиков, жителей Калуги ждет ясный зимний день. Утром температура воздуха составит –12 градусов Цельсия, к обеду потеплеет до –3...–5 градусов, а к вечеру снова похолодает до –8 градусов.

Ветер будет северным, со скоростью 2 м/с, с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 751 мм рт. ст.

24 февраля в народном календаре известен как Власьев день. С этим днем связано несколько примет:

- Если на Власьев день стоит морозная и ясная погода, это сулит раннюю весну.

- Сильный ветер в этот день предвещает затяжные холода.

- Если снег ложится ровно и пушисто, это к хорошему урожаю зерновых.

- Яркое солнце на Власьева дня – к теплому лету.

Жители Калуги могут насладиться прекрасной зимней погодой и, возможно, проверить народные приметы, чтобы узнать, что готовит нам природа в ближайшие месяцы.

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