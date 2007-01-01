В Калужской области потеплеет на выходных

В субботу, 22 февраля, ожидается пасмурная погода без осадков.

Температурный фон будет существенно различаться в течение суток: утром и ночью термометры покажут около -12 градусов Цельсия, днем же температура повысится до отметки около -3 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, при этом порывы будут незначительными.

Жителям региона рекомендуется использовать теплую одежду для прогулок на улице, а также учитывать перепады температур при планировании дел. На дорогах из-за низких температур возможна скользкая поверхность, поэтому водителям стоит быть внимательными и соблюдать осторожность.