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В Калужской области потеплеет на выходных

В субботу, 22 февраля, ожидается пасмурная погода без осадков.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Температурный фон будет существенно различаться в течение суток: утром и ночью термометры покажут около -12 градусов Цельсия, днем же температура повысится до отметки около -3 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, при этом порывы будут незначительными.

Жителям региона рекомендуется использовать теплую одежду для прогулок на улице, а также учитывать перепады температур при планировании дел. На дорогах из-за низких температур возможна скользкая поверхность, поэтому водителям стоит быть внимательными и соблюдать осторожность.

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