Снег прогнозируют в Калужской области

В среду, 19 февраля, в регионе ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха составит около -6 градусов, что соответствует климатической норме для этого времени года.

Синоптики прогнозируют снег, который может быть как кратковременным, так и продолжительным на протяжении дня.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду.

Пасмурное небо и выпадение осадков могут сделать воздух более холодным, поэтому рекомендуется использовать теплую одежду при нахождении на улице.

На дорогах из-за снегопада может образоваться снежный накат. Водителям стоит проявить осторожность и снижать скорость движения.