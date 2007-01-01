Воскресенье в Калуге выдастся морозным и снежным

По данным синоптиков, 16 февраля в Калуге ожидается облачная погода, снег.

Утром подморозит до – 13 градусов Цельсия, однако ближе к обеду станет немного теплее. По прогнозу воздух прогреется до 8 градусов мороза.

Ветер с северного в субботу сменится на северо-западный, 3 метра в секунду с порывами до 8 м/с.

Беспокоящее последние дни метеозависимых людей высокое давление упало до привычных значений – 739 мм рт. ст.

Долгосрочные прогнозы сулят нам раннюю весну, поэтому морозные, пусть и не совсем снежные деньки пропускать не стоит. Тем более, что сегодня выходной. Проведите его на свежем воздухе с пользой для здоровья и хорошим настроением.