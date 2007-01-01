Мороз и снег прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 14 февраля, в нашем регионе установится пасмурная погода.

Температура воздуха составит около -7 градусов Цельсия, что характерно для данного периода зимы.

Синоптики не исключают небольшой снег, который будет преимущественно кратковременным и слабым.

Северный ветер достигнет скорости до 3 метров в секунду.

На дорогах возможен незначительный снежный накат. Водителям стоит быть внимательными и соблюдать осторожность при управлении автомобилем.