Мороз и снег прогнозируют в Калужской области
В пятницу, 14 февраля, в нашем регионе установится пасмурная погода.
Температура воздуха составит около -7 градусов Цельсия, что характерно для данного периода зимы.
Синоптики не исключают небольшой снег, который будет преимущественно кратковременным и слабым.
Северный ветер достигнет скорости до 3 метров в секунду.
На дорогах возможен незначительный снежный накат. Водителям стоит быть внимательными и соблюдать осторожность при управлении автомобилем.