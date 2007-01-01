В Калужской области похолодает

В четверг, 13 февраля, в нашем регионе ожидается облачная погода без существенных осадков.

Температура воздуха снизится до -8 градусов Цельсия, что соответствует норме для данного времени года.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, при этом порывы останутся умеренными и не вызовут значительного дискомфорта.

Несмотря на облачность, температурный фон сохранит относительную стабильность в течение дня. Воздух будет ощущаться прохладно, поэтому рекомендуется использовать теплую одежду для прогулок и нахождения на улице.

Дорожная ситуация, вероятно, не ухудшится, так как осадков не предвидится, однако возможна скользкая поверхность на некоторых участках из-за низких температур.