В Калужской области сохранится морозная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 февраля, погода в Калужской области будет облачной с прояснениями.

Ночью температура воздуха опустится до -6 °C, а днём ожидается около -3 °C.

Осадков не прогнозируется.

Ветер будет дуть с востока, его скорость составит 2-5 м/с.

Атмосферное давление ожидается очень высоким — 756 мм рт. ст., что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Такая погода характерна для устойчивого зимнего антициклона, который обеспечивает сухую и морозную погоду. Жителям региона рекомендуется одеваться по погоде и следить за своим здоровьем, особенно в условиях высокого атмосферного давления.