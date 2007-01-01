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В Калужской области сохранится морозная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 февраля, погода в Калужской области будет облачной с прояснениями.
Дарья Джуманова
06:00 сегодня
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Ночью температура воздуха опустится до -6 °C, а днём ожидается около -3 °C.

Осадков не прогнозируется.

Ветер будет дуть с востока, его скорость составит 2-5 м/с.

Атмосферное давление ожидается очень высоким — 756 мм рт. ст., что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Такая погода характерна для устойчивого зимнего антициклона, который обеспечивает сухую и морозную погоду. Жителям региона рекомендуется одеваться по погоде и следить за своим здоровьем, особенно в условиях высокого атмосферного давления.

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