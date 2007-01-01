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Морозные выходные ждут Калугу

В субботу, 8 февраля, в Калужской области ожидается переменная облачность с кратковременными прояснениями.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Температура воздуха составит около -6 градусов Цельсия, что соответствует климатической норме для этого времени года.

Синоптики не исключают небольшой снег, который будет носить локальный характер и не приведет к значительному ухудшению дорожной обстановки.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду.

По прогнозам метеорологов, такая погода сохранит относительную стабильность на протяжении дня, без резких перепадов температур.

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