Морозные выходные ждут Калугу

В субботу, 8 февраля, в Калужской области ожидается переменная облачность с кратковременными прояснениями.

Температура воздуха составит около -6 градусов Цельсия, что соответствует климатической норме для этого времени года.

Синоптики не исключают небольшой снег, который будет носить локальный характер и не приведет к значительному ухудшению дорожной обстановки.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду.

По прогнозам метеорологов, такая погода сохранит относительную стабильность на протяжении дня, без резких перепадов температур.