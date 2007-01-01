Морозная погода сохранится в Калужской области
В среду, 5 февраля, в нашем регионе ожидается пасмурная погода без существенных изменений в температурном режиме.
Синоптики ожидают около -2 градусов по Цельсию как днем, так и в ночное время.
Небольшой снег возможен на протяжении всего дня, что может привести к ухудшению видимости на дорогах.
Ветер северного направления достигнет скорости 5-6 метров в секунду, при этом порывы могут быть более интенсивными в отдельных районах региона.
Жителям Калужской области рекомендуется использовать теплую одежду и следить за дорожной ситуацией, особенно в условиях возможной гололедицы.