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Морозная погода сохранится в Калужской области

В среду, 5 февраля, в нашем регионе ожидается пасмурная погода без существенных изменений в температурном режиме.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Синоптики ожидают около -2 градусов по Цельсию как днем, так и в ночное время.

Небольшой снег возможен на протяжении всего дня, что может привести к ухудшению видимости на дорогах.

Ветер северного направления достигнет скорости 5-6 метров в секунду, при этом порывы могут быть более интенсивными в отдельных районах региона.

Жителям Калужской области рекомендуется использовать теплую одежду и следить за дорожной ситуацией, особенно в условиях возможной гололедицы.

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