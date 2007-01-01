Морозная погода сохранится в Калужской области

В среду, 5 февраля, в нашем регионе ожидается пасмурная погода без существенных изменений в температурном режиме.

Синоптики ожидают около -2 градусов по Цельсию как днем, так и в ночное время.

Небольшой снег возможен на протяжении всего дня, что может привести к ухудшению видимости на дорогах.

Ветер северного направления достигнет скорости 5-6 метров в секунду, при этом порывы могут быть более интенсивными в отдельных районах региона.

Жителям Калужской области рекомендуется использовать теплую одежду и следить за дорожной ситуацией, особенно в условиях возможной гололедицы.