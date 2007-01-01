Погода удивит жителей Калуги

Согласно прогнозу синоптиков, в Калужской области 30 января ожидается преимущественно облачная погода. Однако местами может выглянуть солнце.

Температура воздуха в течение дня составит около +7 градусов по Цельсию, что значительно выше климатической нормы для этого времени года. Вероятность небольшого дождя сохраняется, поэтому жителям региона рекомендуется иметь при себе зонтики.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, порывистость его не окажет значительного влияния на повседневную деятельность.

В целом, погодные условия в этот день будут комфортными.