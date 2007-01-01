Необычная погода ожидается в Калужской области

Погодные условия в регионе 29 января останутся пасмурными на протяжении всего дня.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха составит около +5 градусов по Цельсию, что значительно выше средних значений для этого времени года.

В течение дня вероятны небольшие осадки в виде дождя, однако интенсивность их будет невысокой.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду, порывистость его не окажет значительного влияния на повседневную жизнь жителей области.

Метеорологи рекомендуют жителям региона учитывать сложные погодные условия при планировании дел: наличие осадков и повышенная влажность могут создать дискомфорт как для автомобилистов, так и для пешеходов. Особое внимание следует уделить дорожной обстановке, поскольку возможны участки с мокрым асфальтом и ухудшенным сцеплением шин с дорогой.