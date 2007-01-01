+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Необычная погода ожидается в Калужской области
Новость дня Погода

Необычная погода ожидается в Калужской области

Погодные условия в регионе 29 января останутся пасмурными на протяжении всего дня.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 1414
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха составит около +5 градусов по Цельсию, что значительно выше средних значений для этого времени года.

В течение дня вероятны небольшие осадки в виде дождя, однако интенсивность их будет невысокой.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду, порывистость его не окажет значительного влияния на повседневную жизнь жителей области.

Метеорологи рекомендуют жителям региона учитывать сложные погодные условия при планировании дел: наличие осадков и повышенная влажность могут создать дискомфорт как для автомобилистов, так и для пешеходов. Особое внимание следует уделить дорожной обстановке, поскольку возможны участки с мокрым асфальтом и ухудшенным сцеплением шин с дорогой.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
8 оценили
13%
0%
0%
37%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlA5WEhwdWJJN2oxU05JV0wvU1NiSUE9PSIsInZhbHVlIjoiTU1yenFrTTZRN3RjNVhFdDUyT3huOUE5TmI1Zi83b2dnRHBPVjBKaWFYRlNRdXg3ZTVuOUd2dkp3STJ6TWJCc0pXczg0aUFPakdZd2o1UkRZOTlYWGh5WGNGSG95c1NVK0cyc3N5TENwaXN3YnVGM3V1dXJpNFVnbXk5aW9kclBUcGJlYkpLRGt2a1ZUeXJYbUxnTjY5bGZWeXQ0N3ozdC9ZMmdPaHNTSkRtM05rd0RTWWZuc3kyenFoM245dVd1QitlVnZZNGVWekJqczFqenhvYlJSQVYydjdHaGJFZDN1d25GTXFSTnZ0VWYrOXladFVxUHVxVjQrVXFnZHQwdVJnaW5PdjhJSGRneUlRTUt0TkZ3emlvc0NyUGNYaXJIdC9ad2dDSHZjZERxSURSTjBzcHJPV3Q2NjFZTXMxTWhlUk9aYnVIQ0FraWZFZmNjbllBZ0FZbzU1cmoycGpwbVBpQ2FTaGIvQWdBc1dIL0NrOUpTTzRRdEtsd0hWUlpnSFhMdm40bHVaRHplb1JOcmpGQU9XRmFybkEvYWtZYlVpMGo5UmdUVzloMkZReFJLaFJLdmoyUUpGNm1CL2ZZQSIsIm1hYyI6IjZlMzUxMzRkZmUyNzNmNzE1OTY0MTIxZTdkNTc1NGJiMzQwYTg0ZGZmZmUyYTgzZWM2YzdkMGE2YmI1OTI1YzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRoN3RoOGpvb1hLUWRHODRPSzV5Snc9PSIsInZhbHVlIjoidTZ3OUYxT2FVeDZnQXJOUzFuUWZsdUN1bE1Wa0YrNlBvSHRtSzd5Zk1UVU02TDJJblNrdnJxTStFRjMxSnZlOUVDdGVJNGY2aVFOK2EvV1JFbzlaMlJpaE1hTlVJVWdUVUNmd1g4eENvSC9DWG0ya1RLYmN0dS9HenJDaCtPSHJ6eEtHR2pUYWlIWTdSMDMydTlVTHlnWmZ2MlJnOUd1b052RmFad1ZuWUpXUEVvSFUybVF2ZE9iTTdnY0JTcmlrbm1SdW0wcm1qYnRMazl1T0wzWUNwaTVyUkVJSVYvWVo2cythYzJsTUw2S01keU0xL3BIU3NHQXpHYlM3ZmtrTjBoVnRad3ZTQzNnRUl2N09MWkwxaU5lUHViTzh2cmVGRGg2MW1nV1o5aDc0bG5qejliRjdQYnpkcEZmQWx6d1FuNlU1ZzR4bDBOcGtaemJqYXNiNEhTQXdLSVR5SmQ0eGhFakRKZWY3QTNoSVFRaDk0M2E3MEU0RmY5WTZXd3JnTGh4WkRWcTN2OVM3S0w1K0VKZUxLWm1UY0YvT21WZFQ4Y1lCWlo1NHorb2FkdFJSZ2xqY1NVMHZ4UnowV2M0TzVpdUNnS1R6c3NSeWhENUhtNWhFSDcyaU93YjNKTldOWUorMkRzMVExQXhQV2xORE4yQjdDN1lPSlhpck9pNUxCTnlpQ0l5dXVManZUQVJ5WHBoaUNUclFraXJnVVJJOHZQRWExZTA4THV4QTVQN1puNjFoZ3pJckhML1lHYm5GRE9yREJQc3lybXpOOXJqTXZocjZTZWVOdERxNEd4WCtIczZyZVh6UmJpS1B5S3FBNEpMK1p6NHNMS1JNeDQvTSIsIm1hYyI6ImMyZWVmNzlhZGExOTYxMzk3ZTIxNzYwMTI4YjIwMjE4MDViY2Q3YmM1Y2EzYjA1YWJjMTM1NjEyNWY1OGYwZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+