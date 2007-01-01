В Калуге воздух прогреется до +5

Необычная для конца января погода сохранится в нашем регионе.

Во вторник, 28 января, будет тепло, но дождливо.

Моросить может в течение всего дня.

Порывы южного ветра будут достигать 4 м/с.

В среду и четверг синоптики ожидают в Калужской области до +6 градусов.