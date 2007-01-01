+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калуге воздух прогреется до +5
Новость дня Погода

В Калуге воздух прогреется до +5

Необычная для конца января погода сохранится в нашем регионе.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 630
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 28 января, будет тепло, но дождливо.

Моросить может в течение всего дня.

Порывы южного ветра будут достигать 4 м/с.

В среду и четверг синоптики ожидают в Калужской области до +6 градусов.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFFTEF5SHVUOWVQOXhGTjNNNnpNamc9PSIsInZhbHVlIjoiVHQzWnQ3Qnc0THlsbFNLb2h3aDlkSGR1NXQySTV4TCtTWGRRVllnS28xTHRsTVRpT0pHb3pZU2dxWVRYOVJONmpzdUt5TWxYRHFBaDFPY1ZVMGp1OTVpRm1ocVdsU0tZMEovY3BBdUdlakpkcVJZYXQzTktNY1VVYm4rci81NjRVaDN2cDlNcWxnV1lhM3FQcCt2M3Exa0hOT2IzNDhia2QyWi9QSW1kV3lmRDlKOFg3ZU5aNlFKVkNKZXdSbG5ncWN1SEdvdWRMcFUrd0lOdG91MFRqS1RQYVQ2UDlhQ0hsd1ROK0YwdlhsaFZuaGNJY1lkdnBxV2tNUThiWHI5MkJBeHM3dGR4NlRyN1VGbk55TlNzc29DOExDZmFoRHhPdEc1Mmt4citybXZGdVdVRDB1ekJBWDFoMFZLWUg1Q0MxUzVtRXpOMU1BVU13Tk94VW1adXN3UjBSRStnMFpyZC9XM1RFdEJlaWg0cDN3dHFTQXJrdHBzOXk3N0xvb2lSay9VeDhPQ2N0QWEwc2tzQlkyRzdGdUhNRzRxaGhSTnp5eEtzSnFwMTdpcisrdE1USDFsZWJKenpmZUFlNWE3ZyIsIm1hYyI6ImY0N2YyY2MwZmZjZmMyNTEzNzhkYjM1ZmU0M2ViZWE4ZTdmZTdhYWU4Njc5NmYxZjU2NzE5YTQ4NmMwYTRkY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRma2lqZ1JnRXpHanRxa3J4ajZiZnc9PSIsInZhbHVlIjoibnF1QmpsdVMrRkJobXNwdUFKNFNpYUZEWTF6RE43OWFYL0xaeUVuY0k4TUVTdjlIWUZBb01XWlM3ZVllTFQ1bU9BaEU2OVErSTR0VGk3VlFEOHlaMHdXV0preWh6VVdGbHhTYlE5eVM0VnJnS1ZoRnI4QUI1TUczdExyU21oYXVmR0ZwVzBxR2ZIalBrOENOVkJCdkJMTWdIMFh5cWlaM045OTVNcDdXamxtclRCd0JSRmQzSkV4cW53WTlHLzEwOEFsNVVqODZIaFdQWnROU3pyNzZtcFFqQXdibTdTQmE5L0tmMTlvbVhNWUFZNW1ZSXRrcCtPNGQvbDExckdkeDc3UGpKSTlCUU9WbHFnbERyaGl2WWhmdHZWOGU0VnFGUm0vSnpxTnpueWdvZDF1ZE11RDlPa1VZSWpnQWNBa2xGVVpDWi8vK1VqdXdDdUhRNmhSUGpnd3E3YWdmaEg5NVYveEtJNGE5bE1kWUdYNHd1WU1Nai93RUM2aDc0cTVMV3diU2w1V3ZEZ3JjOWtjUm1zSlZ5KzVpRXd6ejYyYzJuRHAwRm9mb1JvM0FPNXRyY1p1RXhoMVlFOG55QStzYkJvcGxDdEVCUDFiMEZRQ0FNTWJidUFTVUlxZWd3NmdDOG1PY21JQTFTUWdQdGozbSszZkVld1NwbWRuRWxaazAyM3czUzRFR3lMM011a0RXb1A5MmhqQXpVZXJteG5DNHVBclJ1SnhOODVIWUE0TVZ4NzJISHFzdmV0d1lrVkhCNm9QRzdHUFYxZlQrVFhzc1VMcjNUVUpJTDZURmplMlF1THQ4eVNsUWpTWnBqM0hUYy9SdlpnTkpxanc2NnJHVSIsIm1hYyI6IjQxNDVjZWU1NTU0ZWMwNmFmNjAxMmYwMjA2NDUyOTIyODhjZjQ1NTUyOWM4YTRlM2NkYjg0ZGU3ODAwMmM4OWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+