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Понедельник Калуга встретит невиданным в конце января теплом

Синоптики прогнозируют сегодня температуру воздуха 5 градусов тепла.
Игорь Кирдаков
06:00 сегодня
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Днем будет облачно, без осадков.

Ветер юго-западный, 5 метров в секунду с порывами до 10 м/с.

Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

Нынешний январь стал самым бесснежным за все время метеонаблюдений. По сути, за окном уже настоящая мартовская погода. А подобные температуры в России на исходе января в центральной части страны фиксировались в далеком 1914 году. Хотя, похоже нынешний столбик термометра побил и этот рекорд.

Снега, конечно, хочется, но вспомните прошлогодние сугробы, по которым по утрам приходилось добираться до работы с станет веселее.

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