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Новая волна тепла идет в Калугу

В субботу, 25 января, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -1 до +1 градуса Цельсия.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Синоптики предупреждают о возможности снега и дождя в течение дня.

Кроме того, порывы южного ветра могут достигать 5 м/с.

Жителям региона рекомендуется быть внимательными на дорогах и учитывать изменения погодных условий.

В такие дни важно тщательно выбирать одежду и обувь, чтобы избежать неприятностей, связанных с холодом и возможной слякотью.

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