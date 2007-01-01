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В Калужской области пойдет дождь со снегом

Софья Фирсова
07:00 сегодня
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В четверг, 16 января, в Калуге вновь ожидается теплая погода. Днем от 0 до +1 градуса.

Весь день будет сохранятся большая вероятность дождя со снегом.

Ветер западный, до 6 метров в секунду.

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