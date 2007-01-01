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В Калуге пойдет небольшой снег

Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 536
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Судя по прогнозам синоптиков, в начале недели в Калугу может вернуться зима.

В течение дня сохранится большая вероятность снега.

Температура воздуха до -1 градуса.

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