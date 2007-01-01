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Морозы вернутся в Калужскую область

12 января в нашем регионе ожидается пасмурная погода.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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По данным синоптиков, температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до 0 градусов по Цельсию.

Также стоит обратить внимание на ветер: его порывы будут достигать 2 м/с.

Осадков в этот день не предвидится, что делает его подходящим для прогулок на свежем воздухе, несмотря на низкую температуру.

Рекомендуется одеваться тепло и быть внимательными на дорогах, особенно в утренние и вечерние часы, когда возможны небольшие заморозки.

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