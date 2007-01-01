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В Калуге потеплеет

Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 638
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В среду, 8 января, в регионе ожидается потепление.

Днем до +4 градусов.

В течение дня возможны осадки в виде дождя и снега.

Ночью +2 градуса.

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