Сегодня в Калуге потеплеет, пойдет снег с дождем

По данным синоптиков, во вторник, 7 января, до обеда еще будет держаться минусовая температура и даже пойдет легкий снежок.

А вот во второй половине дня столбик термометра пересечет отметку ноль градусов и снег перейдет в фазу дождя.

К вечеру сохранится температура в +1 градус Цельсия.

Ветер южный, 4 метра в секунду, с порывами до 7 м/с.

Атмосферное давление 738 мм рт. ст.

В среду нас ждет ещё большее потепление, ожидается до +3 градусов. В такие дни не очень-то хочется выходить из дома, но у нас все ещё идут новогодние выходные, поэтому можно комфортно посидеть с книжкой или вновь пригласить друзей.