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В понедельник в Калуге зима продолжит вступать в свои права

6 января в Калуге ожидается понижение температуры до – 6 градусов Цельсия.
Игорь Кирдаков
06:00 сегодня
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Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков.

Ветер южный, 3 метра в секунду с порывами до 6 – 7 м/с.

Атмосферное давление чуть повысится до 742 мм рт. ст.

До конца новогодних выходных не так уж много дней осталось. И сегодняшняя погода настоятельно намекает, что уже пора расчехлить лыжи и отправиться кататься на них. Хотя бы в калужский бор. Там сейчас настоящая зимняя сказка.

А коммунальщикам дать возможность основательно почистить городские улицы и тротуары от выпавшего накануне снега.

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