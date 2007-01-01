В понедельник в Калуге зима продолжит вступать в свои права
6 января в Калуге ожидается понижение температуры до – 6 градусов Цельсия.
Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков.
Ветер южный, 3 метра в секунду с порывами до 6 – 7 м/с.
Атмосферное давление чуть повысится до 742 мм рт. ст.
До конца новогодних выходных не так уж много дней осталось. И сегодняшняя погода настоятельно намекает, что уже пора расчехлить лыжи и отправиться кататься на них. Хотя бы в калужский бор. Там сейчас настоящая зимняя сказка.
А коммунальщикам дать возможность основательно почистить городские улицы и тротуары от выпавшего накануне снега.