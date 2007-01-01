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В субботу в Калуге заметно похолодает и пойдет снег

По данным синоптиков, 4 января в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода.
Игорь Кирдаков
06:00 сегодня
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Уже ближе к вечеру пятницы столбик термометра уверенно начал опускаться. В субботу же он остановится на отметке – 4 градуса Цельсия.

В течение всего дня периодически будет показываться солнце, а с обеда возможны осадки. Снег, конечно, не повалит сильно, но засыплет землю и станет светлее, зима ж, как-никак.

Западный ветер пятнице сменится на юго-западный, 3 метра в секунду с порывами до 9 м/с.

Атмосферное давление 730 мм рт. ст.

Переменчивость погоды нынешней зимой ставит порой в тупик, поэтому не стоит очень внимательно вчитываться в долгосрочные прогнозы. Надо радоваться тому, что за окном. А там начинается настоящая зима, пусть и не с сильными морозами.

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