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Погода

В пятницу в Калуге будет тепло

Синоптики обещают плюсовую температуру до +2.
Михаил Тырин
07:00 сегодня
0 584
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Тем не менее, возможен ветер и мокрый снег.

Одевайтесь потеплее, тепло обманчиво, а погода коварна.

Берегите здоровье!

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