Последний день 2024 года пройдет дождливо и ветрено

Во вторник, 31 декабря, в Калужской области будет совсем не новогодняя погода

Температура ночью составит +1 градус по Цельсию, днем – +2 градуса.

С самого утра ожидаются осадки в виде дождя со снегом, которые, вероятно, сохранятся и в новогоднюю ночь.

Ветер западный, умеренный, со скоростью около 7 м/с.

Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Погодные условия могут повлиять на праздничное настроение, но тепло на улице, возможно, сделает празднование более комфортным для тех, кто выберет встречу Нового года под открытым небом.