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Новость дня Погода

В предпоследний день года в Калуге Деду Морозу придется танцевать под дождем

В понедельник, 30 декабря, в Калуге ожидается теплая и дождливая погода.
Игорь Кирдаков
06:00 сегодня
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По данным синоптиков, температура воздуха в течение всего дня будет +2 градуса Цельсия.

Временами возможны дождь со снегом.

Ветер юго-западный, 5 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное, 738 мм рт. ст.

Впрочем, погода на улице не так уж и важна, когда дома уже стоит наряженная елка, подарки куплены и составлено меню новогоднего стола.

«Важней всего погода в доме», - пела известная певица. Добавим, под Новый, 2025 год в Калуге эта фраза звучит особенно актуально.

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