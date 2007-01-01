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Снег с дождем прогнозируют в Калужской области

В последнюю пятницу 2024 года, 27 декабря, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса по Цельсию, что создаст ощущение зимнего холода.

Согласно данным синоптиков, возможно появление мокрого снега и дождя, что может привести к скользким дорожным условиям. Рекомендуется водителям быть особенно осторожными и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Одевайтесь тепло и следите за прогнозами.

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