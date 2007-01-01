Астрономическая зима принесет в Калугу легкий морозец и осадки

В понедельник, 23 декабря синоптики обещают облачную погоду. Снег с дождем возможно пойдет во второй половине дня.

Температура воздуха до обеда ещё будет варьироваться в минусовом диапазоне, однако после обеда столбик термометра остановится на отметке ноль градусов.

Тихий южный ветер воскресенья сменит в понедельник восточный. Его скорость не превысит 2 метра с секунду.

Атмосферное давление придет в норму и остановится на комфортных для человека 740 мм рт. ст.

И ещё одно приятное событие. День стал прибывать. Самым коротким он был в воскресенье, 22 декабря – 7 часов 16 секунд.

Календарная зима, как известно, начинается 1 декабря, а вот астрономическая – в день зимнего солнцестояния. В этом году он пришелся на 21 декабря.

И хотя астрономы начали отсчет зиме, обычные люди начали считать секунды и минуты увеличения светового дня и приближение долгожданной весны.