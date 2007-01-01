-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Астрономическая зима принесет в Калугу легкий морозец и осадки
Новость дня Погода

Астрономическая зима принесет в Калугу легкий морозец и осадки

В понедельник, 23 декабря синоптики обещают облачную погоду. Снег с дождем возможно пойдет во второй половине дня.
Игорь Кирдаков
06:00 сегодня
0 324
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Температура воздуха до обеда ещё будет варьироваться в минусовом диапазоне, однако после обеда столбик термометра остановится на отметке ноль градусов.

Тихий южный ветер воскресенья сменит в понедельник восточный. Его скорость не превысит 2 метра с секунду.

Атмосферное давление придет в норму и остановится на комфортных для человека 740 мм рт. ст.

И ещё одно приятное событие. День стал прибывать. Самым коротким он был в воскресенье, 22 декабря – 7 часов 16 секунд.

Календарная зима, как известно, начинается 1 декабря, а вот астрономическая – в день зимнего солнцестояния. В этом году он пришелся на 21 декабря.

И хотя астрономы начали отсчет зиме, обычные люди начали считать секунды и минуты увеличения светового дня и приближение долгожданной весны.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ill4a2xDSEdpNnROWmQzYmhtWENIVUE9PSIsInZhbHVlIjoiRU15Y0pZVFBCZmpEQjRiSmdkSHoreThKS3NBZXZocmpneWVSVWNTb2NMd0dabG9NUmhvdC9PVExOUlppYnpucE5XUE5zN0xyaG1kS1VjbG5QemRPNlp4Q2dSdGY5dXNYbHV5THdVSVpCUWx0clpoaE80R3hXMktWaEMvVVR4MXVwMUZBK2FpWm1IOWF6bG5TVERvNkxHSjNodFFHbDZMa3FOTzEzMFQ2NkcrYlBDVDFNNjBjelYrcStGS2VZVkVrRmROODkyYVlPcVV5amM1RkNLRmt0MmplUjR5NnFIdTc1Zk9IWHR0K0dRKzYzemRmOWRWYnJIZmRHeThpRmV0TnBPN2NPb3dvYW1WcG5TSlc0T0V3OWpzWjJuS3lvUktITmgvT2UrZndEVTZ6Tlg2eWFwUzBpclVJR0lVYWNyQ1dOa1dPelVKcnFZU2U1SWFNY2toWVZJVmpXcVhBRlMxZm1GRnlhdlpqRnRQZ3pTQU5INWg4M2FsYlFON2V2dHI2aW5BcmZCSmFDSEVZODJDUExRNjROZzBoQkxaMkNDT1pOWXB5NS91MGFuMUVDdFdLZHdoeEp6aTFiYU1mOWVMWiIsIm1hYyI6IjQyNDNjODA3MDIxNmI1MDUxMmQ0MTJiMTg4YjJiOWJhYzNjZWRkZTRkMDRhNzcwMmE1ZjcwNWU2YmUxMDVmMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJYQmdDa25nUzFJeEs0N3kyU2lRRVE9PSIsInZhbHVlIjoic3FLV01HZlluL3FHeVQyajNMOHUvRmpHMXVTT0Q0VEVudzMrQnRXM3RGMVhpZXF5Q3BjeW5XN2JKcVFvSDhBNUNWWC94eDRtanhmSzZEZkZLWXB0aE5wdFlid0VLbWFaZW5UVHJtaFV4bWtONE9ZTXNhaU1SZDUvUGl1eFpvQ01ub3RLUndDUXZGa3h2OHgvdkoxRHgyajhya2xZMWpXNzRuVUFzLzIyNnk1YnRaY3VkaDVIUzJ6Z3RHM2RFQ2toYVBIUVRsRldLdUYyRWdFRG1lRkdJM2E4Q2JCRDFxRXo4S2VjYVpudUdkS2ZxTks0djdQWDlEQ2xsdU5pRFJGRHJRWnhNMU83VU9RWjZrQ2JpK2VBVGZoQzloMmRCQUZwdElwRUlkVHJUL0FLYk8ydXNWU1p5Qmp0eWFoeTlEcWNyOW5WMG8wOTBTdkpLTUtDN0tXVlErNHp3MVVyazJrTThnWUhubk1XYWRtRzY3dlZJWjZqQU5XMjRRVEh1dkdJZDUzblZEYy95MzBuU0hmelZzZDRWdnNRKyt1MzltNDIrdEFidTFyRHpsT2pMUzgzMFBIcWlVaUxENTVRL2o1bnowM1JqcTVnbVZ0Q1o0Y3lDRFRYaEc1d2ExZjZNNU51MHF3MEttOUYxRWJBUncrMUpVMGN3SXBzMjZQVVlmOHN1dUhpTmM5bVBqKzhESnRvUG90V2JNYnZ2WTZqVXFFWCtqTGFBTk9GejhCb2E3SXNkZ2tXUWFVWVE1aG5tbWo4eU1DUjhUdjhGZ2RiUjdBZkt0bUZoWFlwZ2QrQ3I5MGoyVVJuWHJZeHNDS0Fyc3F0NllQSWdhL1NHbzFjamcwcSIsIm1hYyI6IjE0M2YwM2I3Mjg2N2ZkNzAxNWVlMDE1N2VhNDM1YTU5NzM0MzBiYjU1ZjBmZTlmYmEyNjMzMDg5ZjQxYmIzZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+