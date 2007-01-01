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Сильный снег и ледяной дождь ожидаются в Калужской области

Осадки синоптики прогнозируют уже днем в четверг, 19 декабря.
Дмитрий Ивьев
11:08 сегодня
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Такая погода сохранится до утра пятницы.

При этом в ночь на 20 декабря потеплеет, поэтому вместо снега может пойти ледяной дождь.

На дорогах ожидается гололедица.

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