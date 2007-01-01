Снегопады и резкое потепление прогнозируют в Калужской области

В четверг, 19 декабря, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит около -10 градусов по Цельсию, что создаст достаточно холодные условия для жителей региона.

К вечеру температура значительно повысится и достигнет +1 градуса, что принесет некоторую передышку от морозов. Однако не исключено, что в течение дня возможен сильный снег – это повлияет на дорожные условия и видимость.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с.

Рекомендуется быть осторожными на улице и учитывать прогнозы синоптиков.