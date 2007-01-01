Снег, дождь и сильный ветер прогнозируют в Калужской области

Согласно данным синоптиков, 17 декабря ожидается пасмурная погода.

Утром и днем температура воздуха составит около +1 градуса Цельсия, однако к вечеру она опустится до нуля.

Кроме того, возможны осадки в виде снега и дождя, что может создать скользкие участки на дорогах.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 7 м/с, что усугубит ощущение холода.

Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании дел и соблюдать осторожность на дорогах.