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В Калуге потеплеет до +1

Софья Фирсова
07:00 сегодня
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В понедельник в областном центре ожидается потепление.

Утром столбик термометра опустится до -1 градуса, а днем потеплеет до +1.

По прогнозам синоптиков, в течение всего дня возможен снег с дождем.

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